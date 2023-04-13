Pay senedi yatırımcı sayısı 4.5 milyonu aştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul’da pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 12 Nisan itibariyle aylık yüzde 11 artışla 4 milyon 525 bin 99 kişi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 17:15
Pay senedi yatırımcı sayısı 4.5 milyonu aştı
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Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, 12 Nisan 2023 itibarıyla 4 milyon 525 bin 99 kişiye yükseldi.

4 Mart 2023 itibarıyla 4 milyon 75 bin 641’e çıkan borsadaki yatırımcı sayısı, nisanda 4,5 milyonu aştı ve yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviyeye ulaşıldı.

Yatırımcı sayısı aylık bazda yüzde 11,03 artarak 449 bin 458 kişi arttı.

Yatırımcı sayısı yıllık bazda ise yüzde 87,17 artarak 2 milyon 107 bin 522 kişi artmış oldu.



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