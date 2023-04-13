Pay senedi yatırımcı sayısı 4.5 milyonu aştı
Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul’da pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 12 Nisan itibariyle aylık yüzde 11 artışla 4 milyon 525 bin 99 kişi oldu.
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, 12 Nisan 2023 itibarıyla 4 milyon 525 bin 99 kişiye yükseldi.
4 Mart 2023 itibarıyla 4 milyon 75 bin 641’e çıkan borsadaki yatırımcı sayısı, nisanda 4,5 milyonu aştı ve yatırımcı sayısı bazında yeni rekor seviyeye ulaşıldı.
Yatırımcı sayısı aylık bazda yüzde 11,03 artarak 449 bin 458 kişi arttı.
Yatırımcı sayısı yıllık bazda ise yüzde 87,17 artarak 2 milyon 107 bin 522 kişi artmış oldu.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'yi rahatsız eden adaylık
- Savcı bey, geliyorum, bu yazıyı da ekleyin
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Devrimcilerden çok sert yanıt!
- Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu!
- TTB Başkanı Fincancı: Asla yalnız yürümeyeceksin!
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- Altaylı'dan 'Kızılay' tepkisi: 'Sizi havlatanlar...'
- Canan Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'ye 2018 göndermesi
- İBB'ye polis engeli