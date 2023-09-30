Pegasus, 100. uçağı 'Cumhuriyet'i teslim aldı

Yayınlanma: 30.09.2023 - 18:54

Güncelleme: 30.09.2023 - 20:03

Pegasus'un açıklamasına göre, Almanya’nın Hamburg şehrinden hareket eden TC-RDP kuyruk tescilli "Airbus A321neo" tipi yeni uçak, saat 16.36’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk’ün Airbus’ın Hamburg’daki tesislerine giderek teslim aldığı uçak, kuyruğundaki Mustafa Kemal Atatürk silüeti ve imzasıyla Cumhuriyet’in 100. yılına özel tasarlandı.

2023’te Pegasus'un filosuna katılacak 16 yeni uçaktan 9’uncusu olan "Cumhuriyet", şirketin 2012’de imzalanan ve yıllar içindeki tadillerle toplam 150 uçağa ulaşan Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 75. ve filonun 100. uçağı özelliğini taşıyor.

Pegasus’un 4,5 yaş ortalamasıyla Türkiye’nin en yeni uçaklarına sahip filosunda 25 Eylül itibarıyla 15 adedi "Boeing B737-800", 6 adedi "Airbus A320ceo", 46 adedi "Airbus A320neo" ve 33 adedi "Airbus A321neo" olmak üzere toplam 100 uçak bulunuyor.

"'CUMHURİYET' İLE BİRLİKTE 100 UÇAK EŞİĞİNİ AŞIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi Güliz Öztürk, Cumhuriyet’in 100. yılında 100. uçaklarını teslim almaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

Öztürk, "Filomuza kattığımız yeni A321neo tipi uçağımız 'Cumhuriyet' ile birlikte 100 uçak eşiğini aşıyoruz. Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Kafkaslar ve Türkiye'nin kuzeyinden doğusuna, güneyinden batısına yayılmış geniş bir yurt dışı uçuş ağıyla yolumuzda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla, uygun ücretler sunarken seyahati kolaylaştıran, sektör genelinde öncü bir düşük maliyetli hava yolu olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.