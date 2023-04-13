Pegasus'ta uçak biletleri 1 euro mu? Pegasus'ta hangi uçuşlar 1 euroya düştü?
Pegasus, BolBolllulara özel kampanyasını açıkladı. Peki, Pegasus'ta uçak biletleri 1 euro mu? Pegasus'ta hangi uçuşlar 1 euroya düştü?
Pegasus, BolBolllulara özel kampanyasını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Toplamda 75.000 yolcu kampanyadan yararlanabilecek. Yolculuk yapmak isteyenler, ''Pegasus'ta uçak biletleri 1 euro mu? Pegasus'ta hangi uçuşlar 1 euroya düştü?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
PEGASUS'TA UÇAK BİLETLERİ1 EURO MU?
Pegasus'ta, 16 Nisan’a kadar alınabilecek olan, 29 Ekim 2023 – 30 Mart 2024 uçuş tarihli seçili yurt dışı biletleri, BolBolllulara özel 1 euroya (+vergiler) alınabilecek.
(Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar. Seçilen uçuşun vergi tutarı; flypgs.com’da sağ üst köşeye, Pegasus Mobil uygulamasında ise sağ alt köşeye tıklayarak görüntülenebiliyor.)
PEGASUS'TA HANGİ UÇUŞLAR 1 EUROYA DÜŞTÜ?
Kampanyaya geçerli olan uçak seferleri şu şekilde:
İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Filibe
İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki
İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Paris - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran
İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp
İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara - Duesseldorf - Ankara
Ankara - Frankfurt - Ankara
Ankara - Köln
Ankara - Londra (GB) - Ankara
Ankara - Stuttgart - Ankara
Ankara - Viyana - Ankara
Hamburg - Ankara
Stockholm - Ankara
Duesseldorf - Adana
Duesseldorf - Kayseri
Duesseldorf - Samsun
Duesseldorf - Trabzon
Londra (GB) - Antalya
Londra (GB) - İzmir
Üsküp - İzmir
Rotterdam - Kayseri
Stuttgart - Kayseri
Elazığ - Köln
Resmi İlanlar
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