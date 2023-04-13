Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:51

Güncelleme: 13.04.2023 - 13:51

Pegasus, BolBolllulara özel kampanyasını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Toplamda 75.000 yolcu kampanyadan yararlanabilecek. Yolculuk yapmak isteyenler, ''Pegasus'ta uçak biletleri 1 euro mu? Pegasus'ta hangi uçuşlar 1 euroya düştü?'' sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

PEGASUS'TA UÇAK BİLETLERİ1 EURO MU?

Pegasus'ta, 16 Nisan’a kadar alınabilecek olan, 29 Ekim 2023 – 30 Mart 2024 uçuş tarihli seçili yurt dışı biletleri, BolBolllulara özel 1 euroya (+vergiler) alınabilecek.

(Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar. Seçilen uçuşun vergi tutarı; flypgs.com’da sağ üst köşeye, Pegasus Mobil uygulamasında ise sağ alt köşeye tıklayarak görüntülenebiliyor.)

PEGASUS'TA HANGİ UÇUŞLAR 1 EUROYA DÜŞTÜ?

Kampanyaya geçerli olan uçak seferleri şu şekilde:

İstanbul Sabiha Gökçen - Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Barcelona - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel





İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Filibe





İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Helsinki





İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Lyon - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Madrid - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Manchester - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Marsilya - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Milan - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Münih - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Nürnberg - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Paris - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Priştine - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Roma - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Rotterdam - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Saraybosna - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Stockholm - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran





İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp





İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen





İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih - İstanbul Sabiha Gökçen





Ankara - Duesseldorf - Ankara





Ankara - Frankfurt - Ankara





Ankara - Köln





Ankara - Londra (GB) - Ankara





Ankara - Stuttgart - Ankara





Ankara - Viyana - Ankara





Hamburg - Ankara





Stockholm - Ankara





Duesseldorf - Adana





Duesseldorf - Kayseri





Duesseldorf - Samsun





Duesseldorf - Trabzon





Londra (GB) - Antalya





Londra (GB) - İzmir





Üsküp - İzmir





Rotterdam - Kayseri





Stuttgart - Kayseri





Elazığ - Köln