Pegasus'un yüzde 7'si satılıyor
Esas Holding ve Ali Sabancı'nın da dahil olduğu Pegasus hissedarları 7.16 milyon hisseyi satışa sundu.
Pegasus’un sahibi Esas Holding ve diğer bireysel hissedarlar, JPMorgan, Goldman Sachs aracılığıyla yaklaşık 7 milyon hisseyi satışa sunma kararı aldı.
Esas Holding yaklaşık yüzde 6,25 oranda hissesini satacak; bireysel hissedarlar Ali İsmail Sabancı, Emine Kamışlı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 0,75’ini satacak.
Bloomberg’in gördüğü belgeye göre satış işlemi hisse başına 315 liradan gerçekleştirilecek. Hissede 50 günlük hareketli ortalama 295,83 lira seviyesinde.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, satış nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak. İşleme ilişkin nihai şartlar yürütülecek olan hızlandırılmış talep toplama süreci neticesinde belirlenecek.
Pay satış fiyatı, hemen başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci ile belirlenecek. Esas Holding, işlemin koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tuttuğunu açıklarken Pegasus'un payların satışından herhangi bir gelir elde etmeyeceği bildirildi.
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