Pekin'den Washington'a 'zorla çalıştırma' yanıtı: 'Soruşturma gelişigüzel ve ayrımcıdır'

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin başlattığı soruşturmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Çin’in zorla çalıştırmaya tutarlı biçimde karşı olduğu vurgulanarak bugüne kadar 28 uluslararası çalışma sözleşmesini onayladığı belirtildi. Bu çerçevede zorla çalıştırmanın önlenmesi ve bununla mücadele için kapsamlı bir çalışma yasası ve düzenlemeler sistemi oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ABD’nin 1930 tarihli Zorla Çalıştırma Sözleşmesi’ni hâlâ onaylamadığına dikkat çekilerek Washington yönetiminin uluslararası kurallara bağlı kalmayı reddetmesine rağmen “zorla çalıştırma” konusunu uzun süredir manipüle ettiği ileri sürüldü.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, "ABD'nin, Çin ve diğer ilgili ekonomiler hakkında 301. bölümü soruşturması başlatması, bu yolla ticaret engelleri oluşturmaya çalışması, tek taraflı, gelişigüzel ve ayrımcıdır, tipik bir korumacı eylem niteliğindedir" ifadesi kullanıldı.

DTÖ KARARI HATIRLATILDI

Açıklamada, Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) daha önce ABD’nin Çin’e uyguladığı 301. bölüm tarifelerinin örgüt kurallarını ihlal ettiğine hükmettiği anımsatıldı.

Çin tarafı açıklamada şu değerlendirmeye yer verdi:

ABD, 301. bölüm soruşturma prosedürünü istismar ederek hatalarına yenilerini eklemekte, ulusal yasalarını uluslararası kuralların üzerine koyarak küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğinin ve istikrarının altını oymakta ve uluslararası ticaret ve ekonomi düzenine ciddi zarar vermektedir.

ABD 'ZORLA ÇALIŞTIRMA' GEREKÇESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat’ta Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Söz konusu kararın ardından Trump yönetiminin geçen yıl “karşılıklı tarifeler” kapsamında birçok ülkeye uyguladığı gümrük vergileri hükümsüz hale gelmişti. Bunun üzerine binlerce şirket ABD yönetimine dava açarak ödedikleri vergilerin iadesini talep etmişti.

Washington yönetimi, tarifeleri yeni bir hukuki zemine dayandırmak amacıyla 11 Mart’ta aralarında Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Hindistan’ın da bulunduğu 16 ekonomi hakkında “imalat sektöründe yapısal kapasite fazlası” gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

ABD yönetimi ayrıca 12 Mart’ta, yine aralarında Çin’in de bulunduğu 60 ekonomi hakkında “zorla çalıştırılan işgücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları” gerekçesiyle ABD Ticaret Yasası’nın 301. bölümü kapsamında soruşturma açıldığını bildirdi.

1974 tarihli ABD Ticaret Yasası’nın 301. bölümü, ABD başkanına uluslararası hukuku ihlal ettiği değerlendirilen bir yabancı hükümetin eylem, politika veya uygulamalarının etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla tarife ve tarife dışı önlemler ile misilleme dahil çeşitli yaptırımlar uygulama yetkisi veriyor.