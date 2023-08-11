Perakende satışlar haziranda azaldı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:59

Güncelleme: 11.08.2023 - 10:59

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran’a ilişkin Perakende Satış Endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 Haziran’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 19,4 yükseldi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı.

PERAKENDEDE AYLIK CİRO YÜZDE 73 ARTTI

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,3 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,1 azaldı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 89,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 96,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,2 arttı.