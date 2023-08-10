TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri haziranda yüzde 49.32 arttı

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi 2023 Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 4.43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.32 arttı. Böylece yıllık bazda son dört aydır devam eden düşüş serisi son buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 10:28
TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetleri haziranda yüzde 49.32 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran’a ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi 2023 Haziran’da bir önceki aya göre yüzde 4,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,32 arttı.

Böylece 2023 Şubat’tan bu yana artış hızı düşen inşaat maliyetleri, haziran ayı itibarıyla yeniden yükseliş trendine girdi. Dört aydır devam eden düşüş serisi son buldu.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 105,11 arttı.

MALZEMELERDE BİR AYDA YÜZDE 8.3’LÜK ARTIŞ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,04, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,95, işçilik endeksi yüzde 105,53 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 6,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,69 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,33, işçilik endeksi yüzde 1,05 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,91, işçilik endeksi yüzde 103,57 arttı.


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