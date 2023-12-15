Perakende yasa bekliyor: Zincir marketlerle tedarikçiler arasındaki kuralları belirleyen düzenleme yetersiz bulundu

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

Ticaret Bakanlığı’nın dün açıkladığı, sayıları 10 yılda 400’ü bulan zincir indirim marketleriyle tedarikçiler arasındaki ilişkileri düzenleyen yönetmelik değişikliği sektörü tatmin etmedi. Esnaf ve yerel perakendeciler, asıl beklentinin sektörü yeniden yapılandıracak olan “Perakende Yasası”nın bir an önce çıkarılması olduğunu açıkladı.

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan Ticaret Bakanlığı yönetmeliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre perakendeci ile üretici arasındaki ilişkiler kanunen düzenlenmiş oldu. Ödemelere süre sınırı getirilirken 250 metrekareden büyük marketlerde glutensiz, laktozsuz, düşük proteinli ve benzeri özelliklere sahip gıda ürünlerinin satılması zorunluluğunun da önü açıldı.

Bu değişiklikleri değerlendiren Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, “Bunlar zaten tedarikçiyle perakendeci arasında konuşulan olan şeyler. Tek dikkat çeken karar glutensiz ekmek vb. gıda ürünleri kararı o çok olumlu olmuş. Ama sektörün acilen perakende Yasası’na ihtiyacı var” dedi.

‘1 GÜN KAPALI OLMALI’

Sektörde mağaza enflasyonu yaşandığını söyleyen Düzgün, şöyle konuştu: “Bu enflasyon da 4-5 zincir market üzerine yoğunlaştı. Acilen mağaza açma kriterlerine bir düzenleme gerekiyor. Bunun yanı sıra marketlerin pazar günü kapalı olması da gerek. Sırf bu yüzden personel bulamıyoruz. Haftanın her günü açık bir işletme olmaz. İşe giren çalışanları tutamıyoruz. Biz tabii ki izin veriyoruz ama her hafta değişiyor izin günleri. Sektörün net bir gün kapalı kalmaya ihtiyacı var. Buna ülkede sürekli tartışılan yeni marka oluşturma problemi var. Gıdada bunun en büyük sebebi zincir marketlerin özel markalı ürünlere ağırlık vermesidir. Bu da rekabeti engelliyor ve yerli marka doğuşuna izin vermiyor. İnanın bu düzenlemeler yapılsa gıda enflasyonu bile geriler.”

Kamu ile yıllardır görüştüklerini söyleyen Düzgün, kamunun bütün perakende için uğraştığını bu sebeple de çok uzun sürdüğünü belirterek gıda perakendesine öncelik istedi.

‘REKABET KALMADI’

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de aynı isyanı dile getirdi. Haksız rekabeti durduracak bir yasa ihtiyacını vurgulayan Palandöken şuna dikkat çekti:

“Artık perakendede rekabet edecek kimse kalmadı. Rekabet olmayınca adam fiyatını düşürür mü? Yeni açılacak marketlere sınırlama, sattıkları ürünlere düzenleme gibi daha kapsamlı düzenleme bekliyoruz acilen.”