Perakendede gelenekselleşen kasım indirimleri bu yıl enflasyona yenildi

14 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

Perakendede her yıl geleneksel hale gelen kasım indirimleri bu yıl enflasyon nedeniyle hayal kırıklığı yarattı. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık giyim enflasyonunu yüzde 41 olarak açıkladığı enflasyon, mağazalarda etiketlere en az yüzde 100 olarak yansırken, fiyat artışları da hız kaybetmeden sürüyor. İndirim kampanyalarında oranlar yüzde 1-11’i geçemedi, birçok satıcı ise indirim yerine zam yapmamayı seçti.

Türkiye’de uzun yıllar indirimli satışlar tüketici açısından merakla beklenen dönemlerdi. Önce fiyatları arttırıp sonra yüzde 70 indirim yapan satıcılar ise tüketicinin en büyük sıkıntısıydı. Bu sorun yasal düzenleme ile sonuçlandı. Bu düzenlemeye göre satıcılar bir ürüne indirim etikleti koyabilmek için son 30 gündeki satış fiyatlarının altında bir fiyat belirlemek zorunda. Önce bindirim sonra indirim yapılamadığı için de bu yıl indirimler yüzde 1-11 aralığında kaldı. Mağazalarda ise bu yıl 24 yılın rekoru kırılan enflasyon nedeniyle kampanya dönemi farklı yaşanıyor.

ZAM GELMEDİ DİYEBİLİRİZ

Bir giyim mağazasında çalışan Beril A’nın anlattıkları bu farkı ortaya koyuyor: “Enflasyon nedeniyle fiyat artışlarına yetişemiyoruz. İndirim dönemi öncesi de normal zamlar gelmeye devam etti. Ben işe girdiğimde 500 lira olan kaban iki hafta sonra 1500 lira olmuştu. Şu an indirimde 1300 lira. Sadece mağazada uzun süre kalan gömleklerde ciddi indirim yapıldı. Tercih edilen bu sezonun ürünlerinin çoğu ise geçen ayki fiyatın daha üstünde indirimli olarak satılıyor. Aslında bu ay gelmesi gereken zamlar eklenmedi diyebiliriz.”

Yaklaşık 500 perakende markasını temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise bu ayların tüketiciler için fırsat dönemi olduğunu söyledi. Yılbaşından sonra artacak maliyetlerle yeni sezon ürünlerin zamlanabileceğini belirten Öncel, “Şu an satılan ürünlere zam beklemiyoruz ama yeni ürünler daha maliyetli üretilecek. Şu anda mağazalarımızdan gelen cirolar memnun edici, yurttaşlar da memnun. İnternet satışlarında yüzde 50, mağaza satışlarında yüzde 30 üzerinde artışlar bekliyoruz bu dönemde” diye konuştu.

DENETİM SIKLAŞMALI

Önce bindirim sonra indirim olmaması için mağazalarda denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği E-Ticaret Sektör Meclisi Üyesi Seyhun Özkara ise “Gerçekten indirim var ama fiyat takibini ve indirim oranını bugünkü enflasyonist ortamda anlaması çok güç. Tüketici bu fiyatların gerçek indirimler olduğunu takip edemez, bakanlık denetimleri yoğunlaştırmalı. Benim görebildiğim, ocaktan sonra gelecek zamlara karşın bir alım dönemindeyiz” dedi.