PETDER yayımladı: Benzin ve motorin satışları düştü

29 Temmuz 2022 Cuma, 15:08

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzin satışları Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,36 düşüşle 312 bin 888 m3 oldu.

Aynı ayda motorin satışları yüzde 5.46 düşüşle 2 milyon 549 bin 292 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 78,13 artışla 14 bin 610 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 51,39 artışla 109 m3 seviyesine geldi.

Otogaz satışlarının yüzde 5,28 düşüşle 260 bin 669 ton olduğu belirtildi.

FUEL OİL SATIŞLARI ARTTI

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 27,25 artışla 1 milyon 889 bin 893 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 4,32 artışla 14 milyon 190 bin 633 metreküp seviyesine ulaştı.

Fuel oil satışları yüzde 56,25 artışla 110 bin 758 ton, gazyağı satışları yüzde 13,53 düşüşle 869 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 7,26 artışla 1 milyon 406 bin 982 ton olarak gerçekleşti.