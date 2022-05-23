Petrol ABD akaryakıt pazarı ve büyüme endişeleri dolayısıyla yükselişte

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:11

Petrol, haftanın ilk işlemlerinde ABD akaryakıt pazarı ve büyüme endişeleri dolayısıyla dolarda yaşanan fiyatlamaların etkisiyle yükselişle başladı.

Bloombergh HT'nin haberine göre, ABD ham petrolü 111 dolar seviyesine çıkarken, Brent petrol de 113 doları gördü.

OTOMOBİL KULLANIMININ YOĞUN OLDUĞU SEZON

Petrol piyasasında özellikle ABD'de bir hafta içinde başlayacak olan otomobil kullanımının yoğun olduğu sezonun etkileri izleniyor.

Hafta sonu İngiliz Financial Times (FT) gazetesine yansıyan OPEC+ haberi de piyasa aktörlerinin yakından takip ettiği bir gelişme olarak kaydedildi.

Habere göre Suudi Arabistan OPEC+ koalisyonu için de Rusya'nın rolünü destekleyerek, ABD'nin Rusya'yı izole etme planlarını kenara koyacak. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman FT'ye krallığın OPEC+ ile Rusya'yı da içeren bir anlaşma üzerinde çalışmayı ümit ettiğini söyledi.

Piyasada bir yandan da dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de salgına ilişkin gelişmeler de yakından izleniyor. Ülkede salgına ilişkin karışık bir tablo söz konusu. Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeniden sıfır vakaya ulaşılırken, başkent Pekin'de vaka sayıları rekor düzeye çıkarak kapanma endişelerini canlandırdı.