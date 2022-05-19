Çin petrol rezervleri için Rusya'nın peşinde
Çin'in stratejik petrol rezervleri için Rusya ile petrol alımı için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.
Rus petrolüne ilişkin ambargo planları gündemdeki yerini korurken, Çin ile Rusya arasında ucuz petrol pazarlığı yapılıyor.
Bloomberg'in haberine göre, Çin stratejik petrol rezervlerini yenileme amacıyla ucuz Rus petrolü almak için görüşmeler yapıyor.
Bloomberg'e konuşan bir kaynak görüşmelerin hükümet düzeyinde olduğunu, henüz ilgili şirketlerin görüşmelere sınırlı düzeyde katıldığını belirtti. Görüşmelerde hacim ve vade ile ilgili detayların belli olmadığı ifade edildi.
İki tarafın dışişleri bakanlıkları da Bloomberg'in yorum talebine karşılık vermedi.
ABD ve İngiltere Rusya petrolüne ambargo koyarken, Avrupa Birliği, başta Macaristan olmak üzere bazı üye ülkelerin itirazları dolayısıyla ambargo konusunda anlaşmaya varamadı.
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