Petrol, ABD'deki düşük stokların etkisiyle yükseldi

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 08:58

ABD'de motor yakıtı stoklarının sürüş sezonu olarak bilinen yoğun araç kullanımı dönemi için 2013'ten bu yana en düşük seviyede olduğunu gösteren verilerin ardından ABD ham petrolü 111 dolara yükseldi. Önceki iki günde ABD ham petrolünde gerileme yaşanmıştı.

Brent petrol de yüzde 1 yükselişle 114 doların üzerini gördü.

Bloomberg HT'nin haberine göre, petrol piyasasında ABD verileri ile birlikte AB'deki Rus petrolüne ilişkin ambargo girişimleri de fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rusya'ya yönelik hazırladığı 6. yaptırım paketini gündeme almaması için AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup yazdı.

"AKARYAKIT FİYATLARI 40 YILIN ZİRVESİNDE"

Orban mektubunda, akaryakıt fiyatlarının yüzde 55-60 artarak son 40 yılın zirvesine ulaştığını belirterek, söz konusu yaptırımların yürürlüğe girmesi durumunda Macaristan'da ciddi krize neden olacağını ve ülkesinin enerji güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

Orban, hükümetinin, AB'nin Rusya'ya karşı bugüne kadar masaya getirdiği tüm yaptırım teklifini kabul ettiğini ama 30-31 Mayıs'taki AB Konseyi'nde gündeme getirilmesi planlanan yeni yaptırım paketini kabul etmeyeceğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğiyle ilgili 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Rus petrolüne bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak" ifadelerini kullanmıştı.