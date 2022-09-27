PETDER yayımladı: Benzin ve motorin satışları arttı
Yurt içi piyasalarda ağustos ayında benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı.
Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre, benzin satışları ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.43 artışla 446 bin 34 m3 oldu.
Aynı ayda motorin satışları yüzde 4.35 artışla 2 milyon 995 bin 501 metreküp olarak gerçekleşti.
Fuel oil satışları yüzde 8,73 artışla 15 bin 332 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 37,50 düşüşle 115 m3 seviyesine geldi.
Otogaz satışlarının yüzde 2,81 düşüşle 320 bin 882 ton olduğu belirtildi.
SEKİZ AYDA SATIŞLAR ARTTI
2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 16.96 artışla 2 milyon 765 bin 237 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 2.83 artışla 19 milyon 958 bin 393 metreküp seviyesine ulaştı.
Fuel oil satışları yüzde 50,81 artışla 138 bin 310 ton, gazyağı satışları yüzde 17.18 düşüşle 993 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 3.91 artışla 2 milyon 59 bin 663 ton olarak gerçekleşti.
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