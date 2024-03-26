NATO akaryakıt boru hattında sızıntı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yol çalışması yapıldığı esnada Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) boru hattı delindi. Hasar meydana gelen boru hattında tamir çalışması sürerken, sızan akaryakıt tahliye edildi.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 11:49
NATO akaryakıt boru hattında sızıntı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yol çalışması için kazı yapıldığı esnada NATO akaryakıt boru hattının bir kolu delindi. Boru hattından meydana gelen akaryakıt sızıntısının fark edilmesi üzerine durum yetkililere bildirildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makinesiyle boru hattının belli bir kısmını açarak hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Kuyuya dolan ve boruda kalan akaryakıt tankere tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri alanda incelemelerde bulundu.

Öte yandan, hasar meydana gelen boruda tamir çalışmasının sürdüğü aktarıldı.


akaryakıt haberleri boru hattı haberleri NATO haberleri

İlgili Haberler

Borusan limanında direnen işçiler kazandı

Borusan limanında direnen işçiler kazandı
Samsun’da intihar: Doğalgaz borusuna kendini astı!

Samsun’da intihar: Doğalgaz borusuna kendini astı!
Doğalgaz boru hattında patlama: 'Sabotaj' iddiası

Doğalgaz boru hattında patlama: 'Sabotaj' iddiası
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den 'darp' iddialarına yanıt: 'İşiniz gücünüz yalan'

CHP'den 'darp' iddialarına yanıt: 'İşiniz gücünüz yalan'
Cyberpunk 2077 kısa süreliğine ücretsiz oluyor!

Cyberpunk 2077 kısa süreliğine ücretsiz oluyor!
Saros Körfezi'nde denize sıfır arazi yapılaşmaya açıldı, yaşam savunucuları harekete geçti

Saros Körfezi'nde denize sıfır arazi yapılaşmaya açıldı, yaşam savunucuları harekete geçti
Sihirli Annem’in ‘Tuğçe’si Damla Ersubaşı tesettüre girdi

Sihirli Annem’in ‘Tuğçe’si Damla Ersubaşı tesettüre girdi
Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!

Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
ABD’de felaket: Gemi çarptı, köprü çöktü

ABD’de felaket: Gemi çarptı, köprü çöktü
Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti... Uzmanından yanıt gecikmedi: 'Akademik zübüklükle...'

Özgür Demirtaş emeklileri 'Saadet Zinciri'ne benzetti... Uzmanından yanıt gecikmedi: 'Akademik zübüklükle...'
Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul’a toz yağacak

Meteoroloji’den 14 il için sarı kodlu uyarı: İstanbul’a toz yağacak