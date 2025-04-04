Petrol fiyatları sert düşüşünü sürdürüyor: OPEC+ ve ticaret savaşları etkisi!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:57

Güncelleme: 04.04.2025 - 15:57

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri açıklamasının ardından artan talep endişeleri ve OPEC+ ülkelerinin üretim artışı planları nedeniyle sert düşüşünü sürdürüyor.

SERT DÜŞÜŞ HIZLANIYOR

Brent petrol, dünkü sert düşüşünü hızlandırarak yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti ve 2021'deki koronavirüs salgını döneminden bu yana en düşük seviyelere geriledi. Saat 14.50 itibarıyla Brent petrol varil fiyatı 64,38 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise 66,04 dolara düştü.

OPEC+'nın mayısta üretimi artırma kararı ve Trump’ın ticaret savaşını tırmandırması, küresel ekonomide durgunluk endişelerini artırarak petrol fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Çin’in ABD mallarına yüzde 34 ek vergi getireceğini duyurması da piyasadaki düşüşü hızlandırdı.

ÜRETİM ARTIŞI FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Trump, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada tüm ithalatlara yüzde 10 genel tarife uygulanacağını ve Çin’e yönelik ek vergilerin yüzde 54’e çıkarılacağını duyurdu. Bu kararın küresel ticaret anlaşmazlıklarını derinleştireceği ve petrol talebini olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Öte yandan OPEC+, mayısta 135 bin varil olarak planlanan üretim artışını 411 bin varile çıkardı. Uzmanlar, bu gelişmelerin enerji piyasalarındaki baskıyı artıracağını ve fiyatlardaki aşağı yönlü trendin sürebileceğini belirtiyor.