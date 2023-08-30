Petrol fiyatları yükselişte! Benzin ve motorine zam var mı? 30 Ağustos 2023 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:43

Güncelleme: 30.08.2023 - 09:43

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 81 doları aşarak marttan beri en uzun süreli yükseliş serisini sürdürdü.

Brent petrol de yüzde 0.3 artışla 85,75 dolardan işlem görüyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün verilerine göre petrol stokları 11.5 milyon varil azaldı. Çarşamba günü açıklanacak resmî veri de bu veriyi teyit ederse stoklar 7 haftanın 6’sında düşmüş olacak.

Stokların tahminlerden daha fazla düşmesi talebin güçlü olduğuna işaret ediyor.

Ham petrol fiyatları son dönemde Suudi Arabistan’ın üretimi kısmasından destek buldu. Piyasalarda Ekim ayında da kesintilerin devam etmesi ve arzın sıkı kalması bekleniyor. Ancak dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’de yaşanan ekonomik sıkıntıların fiyatlar üzerinde baskıya neden olacağı belirtiliyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

30 Ağustos Çarşamba günü benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.

Seçimlerden önce benzin fiyatları 19.81 TL; motorin fiyatları 18.59 TL seviyesindeydi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 37.93

Benzinin litresi 37.78

Ankara

Motorin litresi 38.45

Benzinin litresi 38.33

İzmir

Motorin litresi 38.63

Benzinin litresi 38.44

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.