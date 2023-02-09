Petrol Ofisi: Akaryakıtın tedariki için Mersin Limanı'nda 3 ayrı gemi devreye alındı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 17:15

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 18:18

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yıkıma uğrayan 10 ilde yaşam destekleri ile arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Petrol Ofisi, bölgedeki operasyonlara ilişkin yaptıkları çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. "Ülkemizi derinden sarsan bu zor günlere katkı sağlamak boynumuzun borcu" denilen açıklama şöyle:

'KESİNTİSİZ AKARYAKIT İKMALİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

"Tüm kamu kuruluşlarıyla el birliği ile hareket ediyor, bölgedeki bayi ve bölge operasyonumuzun koşulsuz desteği ile kesintisiz akaryakıt ikmali için var gücümüzle çalışıyoruz. AFAD'a yönelik 100 milyon TL'lik kaynak ayırıldı. AFAD sunduğumuz bu desteğin arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına can suyu olmasını ümit ediyoruz. Bu desteğin yanı sıra, arama kurtarma çalışmalarında hayati önem taşıyan ulusal ve uluslararası uçak yardımlarının kesintisiz devam edebilmesi için de Petrol Ofisi'nin tüm altyapısı seferber edildi.

'1,5 MİLYON LİTRE AKARYAKITIN TEDARİĞİ 3 GEMİ DEVREYE ALINDI'

Petrol Ofisi Grubu, Adana ve Gaziantep'te yer alan hava ikmal merkezleriyle, bölgedeki yardım uçakları trafiğinin 24 saat sorunsuz ilerlemesi için çalışıyor. Bugüne kadar 140 yardım uçağına 1,5 milyon litre akaryakıtın tedariki için Mersin Limanı'nda 3 ayrı gemi de devreye alındı.

' TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Afet bölgesindeki hava yardımı, karasal arama kurtarma operasyonlarının önüne geçen zorlu iklim koşulları nedeniyle hayati önem taşıyor. Bu çerçevede Petrol Ofisi olarak Türkiye genelinde hava, kara ve deniz taşımacılığındaki tüm operasyonlarımızı afet bölgesine hizmet edecek şekilde yapılandırdık. Bu zor günleri geride bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”