Petrol tırmanışa geçti: Akaryakıtta zam fırtınası yaklaşıyor

30 Ağustos 2022 Salı, 13:39

Petrol piyasasında son dönemde etkili olan arz endişesi ve merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele için daha yüksek faiz oranlarına ihtiyaç duyulacağına dair taahhütlerde bulunmasıyla ham petrol fiyatları yükseliş gösterdi. Ham petroldeki hızlı artışın ardından akaryakıt grubunda yeni bir zam olasılığı da güç kazandı.

İKİ HAFTADA BEŞİNCİ ZAM

Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, 25 Ağustos'ta 95 kuruş, 26 Ağustos’ta 87 kuruş zam geldi.

Bu zamlarla motorine iki haftada toplamda 4 lira 48 kuruş zam yapılmış oldu.

Uzmanlar ham petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin devam edebileceği ve akaryakıtta yeni bir zam fırtınası oluşabileceğine yönelik tahminlerde bulundu.

Avrupa’da enerji kriziyle birlikte dizele talebin artması ise motorin fiyatlarını yükseltti.

ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI BAŞKANI: "RUSYA ÜRETİMİ SÜRDÜRMEKTE GİDEREK ZORLANACAK"

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele taahhüdünü yenileyerek gevşek para politikasına dönüşün yakın zamanda olmayacağı sinyalini vermişti.

Avrupa tarafında da artan resesyon kaygılarına karşın Jackson Hole kapsamında yapılan açıklamalar ile Avrupa Merkez Bankası'nın eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali tartışmaya açıldı.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol üretiminin Ukrayna'daki savaşa rağmen beklentilerin üzerinde seyrettiğini, ancak yaptırımların etkisini göstermeye başlamasıyla üretimi sürdürmekte giderek zorlanacağını söyledi.

Birol ayrıca, IEA üye ülkelerinin gerekli görürlerse stratejik petrol rezervlerinden daha fazla petrol piyasaya sunabileceğine işaret etti.

OPEC FİYATLARIN AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETİNİ KISITLIYOR

Ancak OPEC'in ikinci en büyük petrol üreticisi Irak'taki çatışmalar arz endişelerini destekleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi milisler ile güvenlik güçleri arasında Bağdat'taki Yeşil Bölge'de ağır silahlarla yaşanan çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor.

Gün içerisinde 103'ün üzerinde işlem gören petrol bir süredir 100'ün üzerinde işlem görüyor.