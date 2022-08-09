Petrolde fiyatlamada aşağı yönlü baskılama sürüyor: Brent petrol ne kadar oldu? (9 Ağustos 2022)
Bir süredir ekonomik yavaşlama endişeleriyle aşağı yönlü bir ivme yaşayan Brent petrol kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 95,90 dolar oldu.
Dün 96,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 95,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Küresel ekonomik resesyon endişeleri de talep görünümünü olumsuz etkileyen diğer bir unsur olarak fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.
ÇİN'İN PETROL İTHALATINDA ARTIŞ KAYDETTİ
Öte yandan, Çin'de beklenenden daha güçlü gelen ticaret verileri ise ülkede petrol talebinin korkulduğu kadar gerilemeyeceği beklentilerine yol açtı. Çin'in petrol ithalatı temmuzda bir önceki aya göre artış kaydetti ancak mevsimsel bazda devam eden Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle zayıf kaldı.
Arz tarafında ise İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerin yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ağustos'ta yeniden başlaması endişeleri hafifletti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı açıklamada, müzakerelerin tamamlandığını ifade etti.
Borrell, nükleer müzakerelerin ardından sunulan "nihai metin" hakkında, "Ancak her teknik meselenin ve her paragrafın arkasında başkentlerde alınması gereken bir siyasi karar yatmaktadır. Bu yanıtlar, olumlu olursa anlaşmayı imzalayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Brent petrolde teknik olarak 96,88 ile 97,30 dolar aralığının direnç, 96,46 ile 96,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Video Haberler
- Yolda kalan taraflar Marmaray'ı protesto etti
- Zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı
- Gece bekçisi çalıştığı fabrikada ölü bulundu
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- Ölümden geri gelmek mümkün mü?
- Kavala'dan 'Henri Barkey' açıklaması
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Çelebi geçmiş paylaşımlarının silinmesi hakkında konuştu