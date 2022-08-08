Piyasalarda gün ortası: Dolar, Euro, Altın, BIST ve brent petrolde son durum
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselip 17'si değer kaybederken İstanbul serbest piyasada dolar 17.9640 liradan, Euro 18.3010 liradan işlem görüyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1.3 artışla 2.786,33 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35.84 puan değer kazandı.
Cuma günü 2.750,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17.05 puan ve yüzde 0.62 değer kazanarak 2.767,55 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.759.43, en yüksek ise 2.792.47 puanla rekor seviyeyi gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0.95, hizmetler endeksi yüzde 1.67, sanayi endeksi yüzde 1.37 ve teknoloji endeksi yüzde 1.56 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükseldi, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Hektaş ve SASA Polyester oldu.
ALTININ ONSU 1.777.8 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20.39, bileşik getirisi yüzde 21.43 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1.0190, sterlin/dolar paritesi 1.2090 ve dolar/yen paritesi 135 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 17.9640 liradan, Euro 18.3010 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0.1 artışla 1.778 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0.5 azalışla 93.4 dolardan işlem görüyor.
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