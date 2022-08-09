Petrol Ofisi'nde üst düzey atama

09 Ağustos 2022 Salı, 07:00

Beş yıl boyunca görevini sürdürmüş olan Selim Şiper, Petrol Ofisi’inin Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam edecek ve aynı zamanda Vitol’ün Afrika dağıtım iştiraki olan Vivo Energy şirketinin de Yönetim Kurulu’na dahil olacak.

Görevi devralan Mehmet Abbasoğlu bundan önceki görevlerinde sırasıyla Macquarie, J.P. Morgan ve Turkcell şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalıştı. Petrol Ofisi’ne katıldığı zamandan bu yana Mehmet Abbasoğlu finansal yeniden yapılanma ve dijitalleşme, bireysel kredi ve finansal teknoloji iştiraklerinin kurulması, enerji arzı çeşitliliği ve akaryakıt dışı servislerin geliştirilmesi gibi atılımların gerçekleşmesine önderlik etmiştir.

Petrol Ofisi Yönetim Kurulu ve Vitol Yatırımlar Bölümü Başkanı Javed Ahmed şu açıklamayı yapmıştır: “Selim Bey’e geçtiğimiz beş sene boyunca gösterdiği mükemmel liderliğinden dolayı minnet duyuyoruz. Petrol Ofisi bu süre zarfında pazar liderliğini geliştirmiş ve hızlı büyüyen bir pazarda bulunmanın ve enerji dönüşüm sürecinin gereklerini başarıyla yerine getirmiştir. Kendisinin bu konuda olan birikiminden yönetim kurulu seviyesinde faydalanmaya devam edeceğimizden memnuniyet duyuyoruz.”

Javed Ahmed ek olarak şu açıklamada bulundu: “Mehmet Bey’in de yeni göreve atanmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kendisinin yönetim ekibi ile Petrol Ofisi’nin gelişiminin yeni safhasında çalışacak olmaktan çok heyecanlıyız.”



