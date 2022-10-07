Petrolde mart ayından bu yana en hızlı ralli: Petrol ne kadar oldu (7 Ekim 2022)
Bu hafta petrol piyasalarında OPEC+ koalisyonunun agresif üretim kesintisi kararının etkisiyle mart ayından bu yana en hızlı ralli yaşandı.
OPEC+'nın agresif üretim kesintisi kararın etkisiyle ABD ham petrolü bu hafta yüzde 11'e varan yükseliş kaydetti. Haftanın son işlem gününde ABD ham petrolü 88, Brent petrol 94 dolar civarında dengelendi.
Dün 94,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,42 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalarak 94,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,19 dolardan alıcı buldu.
RESESYON ENDİŞELERİ ETKİLİ
Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, doların değer kazanması ve devam eden resesyon endişeleri etkili oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararının ardından arz endişelerinin piyasalarda zemin kazanmasıyla hızla yükselen petrol fiyatları, bugün ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artışla güne düşüşle başladı.
Uzmanlar, yüksek faiz ve enflasyon ortamının ekonomik aktiviteye etkilerine ilişkin endişelerle piyasalarda dalgalanmaların sürdüğünü, bunun da fiyatları aşağı yönlü baskıladığını ifade ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 94.74 ile 95.45 dolar aralığının direnç, 94.03 ile 93.32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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