Petrolde resesyon baskısı: Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (23 Haziran 2022)
Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD'de resesyonun mümkün olabileceği yönündeki açıklamaları petrol fiyatlarında bir süredir izlenen resesyon baskısının ağırlaşmasına neden oldu.
Petrol fiyatlarında resesyon baskısı fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor.
Dün 114,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 110,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,75 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD'de sıkılaşan para politikasının ekonomik durgunluğa ve petrol talebinde düşüşe neden olabileceği endişeleri etkili oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinde resesyonun "kesinlikle bir olasılık" olduğunu ifade etti.
BİDEN'DAN KONGRE'YE ÇAĞRI
ABD Başkanı Joe Biden da ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için Kongre ve eyaletleri vergi muafiyeti yapmaya davet ederken, petrol şirketlerinin de daha çok petrol rafine etmeleri gerektiğini belirtti.
Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele amacıyla federal benzin vergisinin eylüle kadar 3 ay süreyle askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu.
Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 5 milyon 607 bin varil artış öngörüyor. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 433 bin varil azalacağı yönünde.
Brent petrolde teknik olarak 110,85 ile 111,20 dolar aralığının direnç, 109,84 ile 109,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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