Motorine zam yolda! Güncel benzin ve motorin fiyatları (20 Mart 2023)
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda düşüşle 71.25 dolardan işlem görüyor. Fakat motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam gelecek.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,36 düşüşle 71,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,38 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, küresel bankacılık sektöründeki gelişmelerin petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ve çarşamba günkü ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi artan belirsizlikler etkili oldu.
Arz tarafında ise piyasalarda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek dönem üretim politikalarına yönelik 3 Nisan'da gerçekleştirileceği toplantı izlenecek.
Brent petrolde teknik olarak 71,45 ile 71,77 dolar aralığının direnç, 71,13 ile 70,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek.
Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 19.55
Benzinin litresi 20.49
Ankara
Motorin litresi 19.99
Benzinin litresi 20.91
İzmir
Motorin litresi 20.08
Benzinin litresi 20.91
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- Heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki
- Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Şahan Gökbakar'a çağrı