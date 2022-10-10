Petrolde yeni hafta negatif başladı: Brent petrol ne kadar oldu? (10 Ekim 2022)

10 Ekim 2022 Pazartesi, 09:11

ABD ham petrolü yeni haftanın ilk işlemlerinde varil başına 92 ??dolar civarında işlem görüyor.

Geçen hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya da dahil olmak üzere müttefiklerinin günde 2 milyon varil petrol üretim kesintisi üzerinde anlaşmalarının ardından ABD ham petrolü yüzde 17 yükseldi.

"ABD'Yİ İNCİTSE DE KİMSEYİ ŞAŞIRTMAMALI"



Petrol piyasası aktörleri, Fed de dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının enflasyonu bastırmak için faiz oranlarını daha derine iteceğinden endişe duyuyor. Geçen haftaki ABD verileri, hala güçlü bir işgücü piyasası gösterdi ve Fed'in gelecek ay 75 baz puanlık bir artış beklentilerini tetikledi.

Petrol, diğer emtialar ve hisse senetleri de dahil olmak üzere risk varlıkları ile yavaşlama endişelerinin baskısı altında kalmaya devam ediyor. OPEC+'ın toplu üretimi azaltma hamlesi, Başkan Biden'ın daha fazla petrol akışı için ilişkileri iyileştirmek amacıyla temmuz ayında Riyad'a seyahat etmesinin ardından ABD'den tepki çekti.

Allianz SE baş ekonomi danışmanı Mohamed El-Erian, CBS News'e verdiği demeçte, OPEC+'nın kararı "ABD'yi incitse de" kimseyi şaşırtmamalıydı. "OPEC, azalan talep bağlamında petrol fiyatlarını korumaya çalışıyor" dedi.

Çinli yatırımcılar, bir haftalık tatilden Pazartesi günü geri dönerek potansiyel olarak piyasa likiditesini artırıyor. Tüm gözler, özellikle tüketici talebine zarar veren Kovid-Sıfır kısıtlamaları ile daha fazla teşvik beklentileri arasında 16 Ekim'de açılacak olan ülkenin yaklaşan Komünist Parti Kongresi'ne çevrilecek.