Son Dakika: Motorine bir zam daha geliyor!

10 Ekim 2022 Pazartesi, 08:50

Akaryakıt fiyatlarında zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor.

Bir hafta içerisinde motorine toplamda 4,01 liralık zammın ardından yeni bir zam daha gelecek.

Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en son ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.

NTV'de yer alan habere göre, 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 27.15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.6 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 27.28 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.76 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 27.29 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.74 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.