Son Dakika: Motorine bir zam daha geliyor!
Son dakika haberi... Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin fiyatları için yapılan üst üste zamlara bir yenisi daha ekleniyor. 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek.
Akaryakıt fiyatlarında zamlar peş peşe gelmeye devam ediyor.
Bir hafta içerisinde motorine toplamda 4,01 liralık zammın ardından yeni bir zam daha gelecek.
Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en son ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti.
NTV'de yer alan habere göre, 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 27.15 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.6 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 27.28 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.76 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 27.29 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.74 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
Video Haberler
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Putin her an harekete geçebilir
- Hem yazara hem okura saygısızlık!
- Babacan'dan 'baskın seçim' açıklaması
- Soyer açıkladı, İmamoğlu tebrik etti
- Meteoroloji'den 20 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı