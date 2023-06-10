Peugeot 408 otomotiv basınıyla buluştu

Yayınlanma: 10.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 07:00

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez yapılacak 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçimlerinin finalinde yarışacak 7 aday modelin açıklanmasının ardından finalist markalar, aday modellerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Peugeot, fastback tasarımıyla büyük beğeni toplayan yeni 408 modeli ile 'Yılın Otomobili' kategorisinde yarışıyor.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yeni 408 için İstanbul'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Peugeot'nun farklı modelleriyle daha önceki yıllarda da bu yarışmada finale kaldığını anımsattı.

Peugeot'nun 'Türkiye'de Yılın Otomobili' ile birlikte bu yıl ödül verilecek tüm kategorilerde yarışacağına dikkati çeken Reyhanoğlu, ''Teveccühleri için OGD jürisine tekrar teşekkür ederiz. Biz aslında bu yarışmaya aşina bir markayız. Kendi segmentlerinde çok güzel işler başaran modellerimiz aday olmuştu. Ama bu yıl geçtiğimiz yıllara göre inancımız, hevesimiz biraz daha yüksek'' dedi.

Yeni 408’in 'Türkiye'de Yılın Otomobili' adayı olmasının bir anlamı daha olduğunu vurgulayan Reyhanoğlu, şunları kaydetti:

''Biz bu ödülü sadece Türkiye ekibi olarak değil bütün global ekip olarak takip ediyoruz. Bütün gözler Türkiye'nin üzerinde.

Tüm dünyada 2.5-3 ay kadar önce eş zamanlı satışa sunulan yeni 408, şu ana kadar herhangi bir ülkede Yılın Otomobili ödülünü almadı.

Eğer bunu başaran ilk ülke olursak, bunun hem uluslararası anlamda hem de OGD açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.''

'DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLARAK YER ALMIŞ DURUMDAYIZ'

Gülin Reyhanoğlu, mayıs ayı otomotiv pazarı verilerine de değindi.

Yeni 408’in markaya kattığı güç ve ivmeyle ilk 5 ayın sonunda toplam SUV pazarında Türkiye’de en yüksek satış adedine ulaşan marka olduklarını bildiren Reyhanoğlu, ''Bu bizim için çok önemli. Bunun dışında yine mayıs ayında elde ettiğimiz satışla tüm dünya Peugeot pazarları içerisinde Fransa ve İtalya'nın arkasından dünya üçüncüsü olarak yer almış durumdayız'' diye konuştu.

'TÜRKİYE PAZARI STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR'

Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson da OGD sunum toplantısına özel bir video mesaj gönderdi.

Jackson mesajında, markanın dönüşümünü yeni 408 ile ortaya koyduğunu belirterek, şunları aktardı:

''Şu an Türkiye'de içten yanmalı motorlu bir versiyonumuz var. EAT8 şanzımanlı, Puretech 130 beygir. Bu yılın sonuna kadar hibrit modeli, yakın bir gelecekte ise 408’in tam elektrikli versiyonu Türkiye’de olacak. Türkiye pazarı Peugeot için büyük bir stratejik önem taşıyor.

2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 55 artan pazarın 4'üncü sırasındayız. Yeni 408 Türkiye’de Mart 2023’ün sonunda 970 adet satış ile iyi bir başlangıç yaptı ve nisan ayında 1.363 adedi aştı. OGD’nin tüm jüri üyeleri zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim.''

BİRİNCİLER 13 HAZIRAN'DA AÇIKLANACAK

Öte yandan, tüm kategorilerde otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin oylarıyla belirlenecek birinciler, 13 Haziran tarihinde yapılacak final gecesi ve ödül töreninde açıklanacak. 7 finalist otomobiller, BMW X1, Dacia Jogger, Hyundai IONIQ 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Peugeot 408 ve Toyota Corolla Cross modellerinden oluşuyor.

Ödüle değer görülecek diğer üç kategorideki adaylar da belli oldu. Bu kategoriler 'Yılın Basın Lansmanı', 'Yılın İnovatif Projesi' ve 'Yılın Tasarımı' şeklinde sıralanıyor.