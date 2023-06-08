Peugeot satışlarında Türkiye ilk üçte yer aldı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 07:00

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, güçlü büyüme hamlesine devam ediyor. Zirveye oynayan Peugeot Türkiye, mayıs ayı satışlarıyla dikkat çekti.

Mayıs ayında 9 bin 954 adetlik satışla tarihinin en yüksek aylık satışına ulaşan Peugeot Türkiye, yüzde 8,9'luk pazar payına ulaştı.

Markanın mart ayının ardından mayısta da rekor seviyeye ulaşan performansı, ilk 5 aylık verilere de yansıdı.

Yılın ocak-mayıs aylarını kapsayan döneminde Peugeot Türkiye, yaptığı 34 bin 457 adetlik satışla yüzde 7,7'lik pazar payına ulaştı ve toplam pazarda 4'üncü sırada yerini aldı.

Yılın ilk 5 aylık döneminde 25 bin 81 adetlik satış ve yüzde 7,4'lük pazar payıyla binek araçta 4'üncü sıradaki yerini koruyan Peugeot Türkiye, ticari araçtaki büyümesini de sürdürüyor.

Ocak-mayıs döneminde 9 bin 376 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Peugeot Türkiye, yüzde 8,9'luk payla ticari araç pazarında podyumda yer almaya devam etti.

Markanın hafif ticari araç pazarındaki modeli Rifter, mayıs ayında 1.735, ilk 5 ayda ise 5 bin 428 adetlik satış rakamıyla segmentinin yeni lideri oldu.

Markanın C-HB pazarındaki yeni oyuncusu 308, mayıs ayında segmentinin en çok satılan ikinci modeli olurken, ilk 5 aylık dönemde de payını yüzde 17'ye çıkararak zirveye göz kırptı.

'SUV PAZARINDA LİDERLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, yılbaşından bu yana sürekli artan satış rakamlarının kendileri için şaşırtıcı bir sonuç olmadığını belirterek, ''Yeni ve yenilikçi modellerimize olan ilgi artarak devam ediyor. İlk 5 ayda elde ettiğimiz 34 bin 457 adetlik satışla, 2022'nin toplamında gerçekleştirdiğimiz 32 bin 666 adetlik satışı geride bıraktık. Markamıza olan ilginin büyüklüğünü gördük ve sene başındaki 57 bin adetlik satış hedefimizi de yükselttik'' ifadelerini kullandı.

Bu performansın Peugeot dünyasında, Türkiye'nin de konumunu etkilediğine işaret eden Reyhanoğlu, ''Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz satış rakamıyla Fransa ve İtalya'nın ardından dünyada en fazla Peugeot satılan ülke olmayı başardık. Her segmentte zirveye oynayan modellerimiz var'' değerlendirmesinde bulundu.

Peugeot SUV ailesinin elde ettiği başarılı sonuçlara değinen Reyhanoğlu, şunları kaydetti:

''2008, 3008, 5008 ve 408 olmak üzere 4 farklı tasarım ve yetenekte SUV modelimizle ilk 5 aylık dönemde ulaştığımız 19 bin 518 adetlik satış ve yüzde 12,5 payla Türkiye SUV pazarında liderliğimiz devam ediyor.

Mayıs ayında ise 5 bin 250 adet SUV satışıyla yine zirvede yer aldık.

C-SUV modelimiz 3008, mayıs ayı sonuna kadar elde ettiği yüzde 9,1'lik pazar payıyla kendi segmentinde üçüncü sırada yer aldı.

B-SUV modelimiz 2008 ise mayıs ayında ikinci, 5 aylık toplamda ise birinci sırada konumlandı.

Türkiye pazarı da büyümesini sürdürüyor. Pazardaki durum böyle devam ederse 1 milyonun üzeri bu yıl görülebilir.

Fakat biz biraz daha iyimser ama temkinli tarafta durup pazarın 920-950 bin adet seviyesinde kapanacağını öngörüyoruz.''