Piyasa enflasyon tahminini açıkladı: Yüzde 60'ı aşacak
Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 61,4 seviyesine yükselmesini bekliyor.
Piyasa, mart ayında enflasyonun yeni zirveye çıkacağını öngördü.
BloombergHT'nin haberine göre, enflasyon anketinde 23 kurumun medyan beklentisi mart ayında tüketici fiyat endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,4 artması yönünde oluştu.
Katılımcılar bir önceki aya göre artışın ise yüzde 5,6 olacağını öngördü.
Mart ayı enflasyonu için yıllık bazda en düşük beklenti aylık yüzde 58,40 olurken, en yüksek beklenti yüzde 63,40 olarak kaydedildi. Aylıkta ise en düşük beklenti yüzde 3,8; en yüksek beklenti yüzde 7 seviyesinde.
Ankette yıl sonu enflasyon beklentisini paylaşan 20 kurumun beklentisi yüzde 45'lik artış öngörüsüne işaret etti. Şubat dönemi anketinde yıl sonu beklentisi yüzde 35 seviyesindeydi.
ŞUBATTA YÜKSELMİŞTİ
TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23,2 Hazine'nin ise yüzde 24 seviyesinde.
Bu yıl sonunda 2021 kasım ve aralıkta yaşanan sert yükselişler nedeniyle enflasyonu aşağı çekecek belirgin bir baz etkisi bulunuyor.
Şubat ayında yıllık enflasyon TL'deki birikimli değer kaybının etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemleri öncülüğünde beklentilerin de üzerinde yüzde 54,44'e yükselmişti.
Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta düzenlediği yatırımcı toplantısında yükselen enflasyonun ardından önümüzdeki ay rutin enflasyon raporu ile birlikte yeni bir enflasyon patikası sunacağını belirterek fiyat istikrarında ana unsurun liralaşma stratejisi olacağı mesajını verdi.
TCMB verdiği mesajlarda enerji hariç ÜFE'nin TÜFE'ye yansımasının neredeyse tamamlandığını söyledi ve dezenflasyonun bir süre içinde başlayacağını belirtti.
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