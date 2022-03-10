Piyasada son durum: Dolar/TL'de yükseliş sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi Türk Lirası üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. İşte piyasadaki son durum...

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 14:19
Piyasada son durum: Dolar/TL'de yükseliş sürüyor
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Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin başladığı ilk günlerde test edilen seviyeleri de aşarak bu sabah güne 14.7'ye yakın düzeyde başladı. Son olarak Dolar/TL bugün 14,82 seviyesi gördü.

Güne 16,20 seviyelerinde başlayan avro/TL’de de 16,43 seviyesi görüldü.

Lira, Rus rublesinin ardından dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimi konumunda bulunuyor.

Dolar bazlı ons altın fiyatındaki düşüşle birlikte sabah 930 TL’ye kadar gerileyen gram altın da, dolar/TL’deki yükselişe paralel olarak 950 TL’ye ulaştı. Dün 1980 dolara kadar gerileyen ons altın da bugün tekrar 2 bin doları gördü.


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