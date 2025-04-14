Trump 'milyonlarca insanın ölümünden' 3 kişiyi sorumlu tuttu

Yayınlanma: 14.04.2025 - 21:09

Güncelleme: 14.04.2025 - 21:10

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile bir araya geldi. Trump, görüşme sırasında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki savaşa ilişkin bir soruya cevabında eski Başkan Joe Biden'ın savaşı engellemek için yapması gereken tek şeyin petrol fiyatlarını aşağıda tutmak olduğunu fakat bunu yapmadığını söyleyen Trump, "Bu hiç başlamamış olması gereken bir savaş. Büyük bir suistimal söz konusu. Şimdi ortada topraklarının yüzde 25'ini ve en güzel topraklarını kaybetmiş bir ülke ve milyonlarca ölü var" dedi.

"HEPSİ SUÇLU"

Ukrayna'da her iki taraftan haftada ortalama 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini ileri süren Trump, "Biden'ın bunu durdurması gerekiyordu. Zelenski'nin bunu durdurması gerekiyordu. Putin'in ise savaşı hiç başlatmamış olması gerekiyordu. Hepsi suçlu" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi beceriksizlikle suçlayan Trump, "Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir. Yani, sizden 20 kat büyük birine karşı savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini umamazsınız. Bu şekilde olmaz" dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki can kayıplarından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Biden ve Zelenski'yi sorumlu tutan Trump, "Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldü. Bir numara Putin, iki numara ne yaptığını bilmiyor olsa da Joe Biden ve üç numara Zelenski. Benim yapabileceğim tek şey, bunu durdurmaya çalışmak. Tek istediğim şey ölümleri durdurmak. Bence bu konuda iyi ilerliyoruz. Yakında çok iyi bazı öneriler duyacağınızı düşünüyorum" dedi.

"İRAN BİZİ OYALIYOR OLABİLİR"

İran ile nükleer müzakerelere ilişkin bir soruya cevabında Trump, "İran'ın zengin ve büyük bir ülke olmasını istiyorum fakat tek bir şey, çok basit bir şey var, nükleer silahları olamaz" dedi.

İran ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Trump, "Onlarla cumartesi günü bir toplantı yaptık. Bir sonraki toplantı ise önümüzdeki cumartesi günü olacak şekilde planlandı. Bu gerçekten uzun bir süre. Bizi oyalıyor olabilir diye düşünüyorum. Ama İran'ın nükleer silah fikrinden tamamen vazgeçmesi gerekiyor. Nükleer silaha sahip olamazlar" dedi.

Trump, "Eğer çok sert bir şey yapmamız gerekirse, yapacağız. Bunu bizim için değil, dünya için yapıyorum" ifadelerini kullandı. Buna İran'ın nükleer tesislerinin vurulmasının da dahil olup olmadığına ilişkin soruya Trump, "Elbette öyle" şeklinde cevap verdi.