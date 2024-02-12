Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

AA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:37
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
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Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi "yumuşak iniş" senaryolarını desteklerken, dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesi de yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Analistler, dördüncü çeyrek bilançolarında tahminlerden daha iyi gelir ve kar açıklayan teknoloji şirketlerinin öncülüğünde geçen hafta New York borsasında yeni zirveler görüldüğünü hatırlatarak, yarın açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Cuma günü, ABD enflasyon verilerinde revizyona gidildi. ABD Çalışma Bakanlığı, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aralık ayındaki artışı, yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye çekti. Gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aynı kaldı.

Aralık ayı enflasyon verisindeki aşağı yönlü revizyonun önemli olduğunu aktaran analistler, bunun faiz oranlarını düşürmeye başlamak için enflasyon baskılarının sürdürülebilir şekilde azaldığına dair daha fazla kanıt arayan Fed için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Analistler, bu hafta yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu aktararak, para piyasalarında Fed'in martta faizi sabit bırakma ihtimalinin yüzde 83, mayısta faiz indirimine başlama ihtimalinin ise yüzde 63 ile fiyatlandığını dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,17 ile haftaya başlarken, dolar endeksi de 104 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 24 dolardan alıcı bulurken, son beş iş gününde yükselen Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 81,5 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin, yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyarak, 49 bin dolara yaklaştı. Böylece, Bitcoin yaklaşık son bir ayın en yüksek seviyesini test etmiş oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kazanarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek günlük kapanışını yaparken, S&P 500 endeksi de yüzde 0,57 artışla zirve tazeledi. Dow Jones endeksi ise yüzde 0,14 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında cuma günü İtalya hariç negatif seyir öne çıkarken, bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin en çok hissedildiği bölge olan Avrupa'da verilerden karışık sinyaller alındığını anımsatarak, bu hafta bölge genelinde açıklanacak makroekonomik verilerin merkez bankalarının önümüzdeki dönemde atacağı adımlara yönelik sinyal verebileceğini söyledi.

Hafta içinde Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksinin yanı sıra İngiltere'de enflasyon ve büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Öte yandan, hafta sonu Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen yeni mali kurallarda uzlaşı sağlandığını duyurdu.Yeni mali kurallar, üye ülkelerin kamu borçlarını ve bütçe açıklarını kademeli ve sürdürülebilir biçimde azaltmayı hedefliyor.

Ayrıca, yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0800 seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya karışık seyirle başladı.

Asya tarafında Yeni Yıl Tatili nedeniyle Çin, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'de işlem gerçekleşmedi.


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