Piyasalar için kritik gün: Gözler TCMB faiz kararında!

ABD’de ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,1 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,6 artışla beklentilerin altında kaldı. Böylece üretici fiyatları nisan ayından bu yana ilk kez düşüş gösterdi. İstihdam verilerinin ardından gelen bu sonuç, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim ihtimalini güçlendirdi ve küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkede enflasyon olmadığını savunarak Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizleri hemen “büyük” ölçüde düşürmesi gerektiğini söyledi. Piyasalarda yıl sonuna kadar toplam 3 faiz indiriminin fiyatlandığı belirtiliyor. Analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin Fed’in yol haritasını belirleyeceğini ifade ediyor. Öte yandan, Federal Mahkeme'nin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevde kalmasına karar vermesi sonrası Trump yönetimi itirazda bulundu.

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 630 dolarda seyrederken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,0540, dolar endeksi 97,8, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 67,2 dolar oldu.

NEW YORK BORSALARI REKOR KAPANIŞ YAPTI

New York borsasında dün karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,48 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,3, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 yükseldi. S&P 500, 6.532,04 puan ve Nasdaq 21.886,06 puanla kapanış rekorlarını yeniledi. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

AVRUPA’DA GÖZLER AMB KARARINDA

Avrupa’da Rus İHA’larının Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle artan jeopolitik riskler piyasaları baskıladı. Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) faiz kararı yakından takip edilecek. Piyasalarda AMB’nin üç temel politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor. Dünkü işlemlerde Fransa ve İtalya borsaları değer kazanırken, Almanya ve İngiltere borsaları kayıp yaşadı. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar ise karışık seyirle güne başladı.

ASYA BORSALARINDA POZİTİF HAVA

Asya borsalarında ABD’de açıklanacak enflasyon verisi öncesinde teknoloji hisseleri öncülüğünde alımlar öne çıktı. Japonya’da ÜFE ağustosta aylık yüzde 2,7 artarken yıllık yüzde 0,2 düşüş kaydetti. Nikkei 225 endeksi 44.396,95 puanla rekor kırarken, Güney Kore’de Kospi 3.344,70 puanla tarihi zirveye ulaştı. Çin’de Şanghay endeksi yüzde 1,1 yükselirken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

TCMB’DEN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Borsa İstanbul’da dün alıcılı bir seyir hakimdi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,96 artışla 10.586,32 puandan kapattı. VİOP’ta ekim vadeli BIST 30 kontratı akşam seansında yüzde 0,1 yükseldi. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı piyasaların odağında olacak. AA Finans anketine göre ekonomistler, eylülde politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41’e çekilmesini bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu. Teknik olarak BIST 100’de 10.700 ve 10.800 direnç, 10.500 ve 10.400 destek seviyeleri öne çıkıyor.