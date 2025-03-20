Piyasalarda depreme neden olmuştu: 19 Mart darbesi birilerini zengin mi etti?

Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:05

Güncelleme: 20.03.2025 - 17:14

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından yaşanan ekonomik çalkantılarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sundu.

Gülcan Kış, “19 Mart Darbesi” olarak siyasi tarihimize geçen bu süreçte yalnızca siyasi değil, ekonomik bir operasyonun da devreye sokulduğunu belirterek, finans piyasalarında önceden planlanmış spekülatif işlemlerle kimlerin servetlerine servet kattığını sorguladı.

'19 MART DARBESİ’NİN FİNANSAL ÇETESİ KİMLER?'

Gülcan Kış, Ekrem İmamoğlu’na yönelik gözaltı girişiminin hukukun tamamen çiğnendiği siyasi bir darbe olduğunu vurgulayarak, bu süreçte piyasaların sert tepki verdiğini, borsanın günü yüzde 8’in üzerinde kayıpla kapattığını ve döviz kurunda anormal dalgalanmalar yaşandığını hatırlattı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bu operasyonun siyasi olduğu kadar ekonomik sonuçlarının da ağır olduğunu belirterek, “19 Mart Darbesi sadece İmamoğlu’na değil, Türkiye ekonomisine de yapılmıştır” dedi. Gülcan Kış, “Bu süreç öncesinde kimlerin elinde nasıl bilgiler vardı? Kimler dolar stokladı, kimler bir gecede kazanç sağladı? Bunları öğrenmek istiyoruz” diyerek hükümete sert tepki gösterdi.

'FİNANSAL VURGUNUN HESABI SORULACAK'

CHP’li Gülcan Kış, iktidarın yargıyı bir sopa gibi kullanırken, bir yandan da ekonomik manipülasyonlarla zenginleşen çevreleri koruduğunu belirtti. Gülcan Kış, Bakan Şimşek’e şu soruları yöneltti:

19 Mart öncesinde döviz piyasasında olağan dışı hareketlilik tespit edilmiş midir? Kimler büyük ölçekli işlemler yapmıştır? Gözaltı sürecine dair bilgilerin önceden belirli kişi veya gruplar tarafından edinilerek finansal kazanç sağlandığına dair bir inceleme başlatılmış mıdır? Bu tür gelişmelere dair bilgilerin kötüye kullanılarak spekülatif kazanç elde edilmesini önlemeye yönelik bir denetim mekanizması var mıdır? Döviz piyasasını izleyen denetleyici kurumlar tarafından olağan dışı görülen işlemler tespit edilmiş midir? Bu işlemleri kimler gerçekleştirmiştir? Finansal piyasaların adil işleyişini sağlamak adına siyasi ve hukuki gelişmelerin ekonomik göstergelere etkisini sınırlamaya yönelik hükümetinizin bir düzenleme yapma planı var mıdır?

'19 MART DARBESİ’NİN FİNANSAL AYAK İZLERİ SİLİNEMEZ'

Gülcan Kış, bu sürecin siyasi olduğu kadar ekonomik bir operasyon olduğunu vurgulayarak, “Saray rejimi, bir yandan siyasi rakiplerini bertaraf ederken, bir yandan da finansal çetelerine büyük paralar kazandırdı. Bunu ifşa etmek, bu vurgunun hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

CHP’li Gülcan Kış, 19 Mart Darbesi’nin ülke tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, bu sürecin arka planında kimlerin rant sağladığının mutlaka açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'ün üzerinde kişi hakkında verilen gözaltı kararının ardından Türkiye'de siyasi bir deprem yaşandı. Bu gelişme, yargı kararları ve Türkiye'deki adalete olan güvensizliği artırırken, piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. İmamoğlu’nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından döviz kurları ve altın tarihi zirveleri gördü, Borsa İstanbul ise büyük düşüş kaydetti.

Dolar/TL, dün güne 36,69 seviyesinden başlarken, piyasalardaki panik ile 40 TL’yi geçti. Merkez Bankası’nın 10 milyar doları aşan satış yaparak piyasaya müdahale ettiği iddialarının ardından dolar, bir miktar gerileyerek 37,92 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise 40,16 seviyesinden başlayarak 44,60 TL’ye kadar yükseldikten sonra 41,43 seviyelerine çekildi.

Gram altın da tarihi zirvesine ulaşarak sabah 3 bin 577 TL’den işlem görürken, gün içinde 4 bin 1 TL’ye kadar yükseldi. Akşam saatlerinde ise gram altın yüzde 3,30 artışla 3 bin 695 TL seviyelerine geri döndü.

Bugün saat 17.00 itibarıyla gram altın 3 bin 705 TL, dolar/TL 38,00, Euro/TL ise 41,24 seviyesinde seyrediyor.