Piyasalarda dev 'yapay zekâ' depremi: Bir haftada 1 trilyon dolar kayıp!

Yapay zekâ alanındaki gelişmeler bu kez finansal piyasalarda sert satışlara yol açtı. ChatGPT’nin yaklaşık üç yıl önce ana akıma taşınmasının ardından piyasalar birçok kez yapay zekâ kaynaklı dalgalanmalara sahne oldu. Ancak bu haftaki düşüş, hem hızı hem de etkilediği alanların genişliği bakımından önceki örnekleri geride bıraktı.

Sadece iki gün içinde Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren çok sayıda büyük ve küçük şirketin hisse senetleri, tahvilleri ve kredilerinde yüz milyarlarca dolarlık değer kaybı yaşandı. Satışların merkezinde özellikle yazılım şirketleri yer aldı. Bloomberg’in haberine göre, iShares ETF tarafından izlenen yazılım hisselerinin toplam piyasa değeri son yedi günde yaklaşık 1 trilyon dolar geriledi.

Bu kez piyasalardaki sert hareketin nedeni klasik bir “balon” endişesi değil. Yatırımcılar, yapay zekânın uzun süredir risk altında olduğu belirtilen birçok iş modelini beklenenden çok daha hızlı şekilde devre dışı bırakabileceği ihtimalini fiyatlıyor.

YENİ YAPAY ZEKÂ ARACI SATIŞ DALGASINI BAŞLATTI

Jonestrading baş piyasa stratejisti Michael O’Rourke, yaşananları aşırı bir tepki olarak değerlendirmediğini belirterek, “Bunun aşırı bir tepki olduğunu düşünmüyorum. İki yıldır yapay zekânın dünyayı değiştireceğini ve çok nesilli bir teknoloji olduğunu konuşuyoruz. Son haftalarda bunun pratiğe döküldüğüne dair işaretler gördük” dedi.

Satış dalgasını tetikleyen gelişme ise ilk etapta sınırlı bir duyuru olarak görüldü. Yapay zekâ girişimi Anthropic, sözleşme inceleme gibi hukuki süreçlere odaklanan yeni bir araç tanıttı. Ürün tek başına devrim niteliğinde görülmese de, şirketin geçen yıl yazılım geliştirme süreçlerini dönüştüren kodlama araçlarının ardından gelmesi, kısa duyurunun piyasalar tarafından ciddiye alınmasına yol açtı.

KeyBanc analisti Jackson Ader, “Bugün hukuk teknolojisi, yarın satış, pazarlama ya da finans olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE ZAYIFLAMA SİNYALLERİ

Yatırımcıların tedirginliğini artıran bir diğer unsur, yapay zekâdan en fazla fayda sağlaması beklenen büyük teknoloji şirketlerinde dahi yorgunluk işaretlerinin görülmesi oldu. Alphabet, bilançosunda yapay zekâ yatırımları için öngörülen sermaye harcamalarının beklentilerin üzerine çıkacağını açıkladı. Arm Holdings ise gelir tahminlerinde piyasa beklentilerinin altında kaldı. Her iki şirketin hisseleri de seans sonrası işlemlerde geriledi.

D.A. Davidson’da yönetici direktör olan Gil Luria, süreci şu sözlerle özetledi:

Başta sadece yazılım satışı vardı, şimdi her şeyi satıyoruz. Bu süreç kendi kendini besliyor; hisseler yeterince düşünce negatif momentum oluşuyor ve başka yatırımcılar da satışa geçiyor.

SATIŞ BASKISI KÜRESEL BOYUTA TAŞINDI

Yapay zekâ kaynaklı satışlar yalnızca ABD piyasalarıyla sınırlı kalmadı. London Stock Exchange Group, Tata Consultancy Services ve Infosys gibi şirketlerin hisseleri de bu hafta değer kaybetti.

Wall Street’te teknoloji şirketlerine finansman sağlayan kredi kuruluşları ve özel sermaye fonları da bu dalgadan etkilendi. Bloomberg endeksine göre, ABD’li teknoloji şirketlerine ait 17,7 milyar doları aşan kredi tutarı son dört haftada “sıkıntılı” işlem seviyelerine geriledi.

Asya piyasalarında da kayıplar derinleşti. Güney Koreli bellek çipi üreticisi Samsung Electronics hisselerindeki düşüş, bölgedeki güçlü borsa endekslerinden birini aşağı çekti. Tayvan’da teknoloji ağırlıklı piyasalar gerilerken, Arm’ın zayıf satış beklentisi Tokyo’da çoğunluk hissedarı olan SoftBank Group hisseleri üzerinde de baskı yarattı.

ENDİŞELER ŞİMDİLİK SOMUT DEĞİL

Buna rağmen piyasalardaki kaygıların önemli bir bölümü henüz varsayımsal nitelik taşıyor. ServiceNow ve Salesforce gibi önde gelen yazılım şirketleri kâr beklentilerini karşılamayı sürdürürken, yapay zekâ nedeniyle müşteri kaybettiklerine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Son yıllarda yazılım şirketleri, müşteri verilerinin kendi sistemleri içinde güvenli şekilde kullanılmasını vaat eden yapay zekâ araçları geliştirdi. Ancak birçok firma şu ana kadar beklentilerin altında sonuçlar açıkladı. Microsoft, geçen hafta Copilot aracının 15 milyon ücretli kullanıcıya ulaştığını duyurdu. Bu rakam, şirketin yüz milyonları bulan toplam kullanıcı tabanına kıyasla sınırlı kaldı.

Son gelişmeler, yapay zekâ alanındaki yeni oyuncuların köklü sektör firmalarını inovasyonda geride bırakabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Piyasalardaki temel korku ise bu dönüşümün beklenenden çok daha erken yaşanması.

SLC Management’ta yönetici direktör olan Dec Mullarkey, süreci şu sözlerle değerlendirdi: