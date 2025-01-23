Piyasalarda Donald Trump etkisi sürüyor: Hisse senetlerinde sert düşüş!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:02

Güncelleme: 23.01.2025 - 15:02

Küresel hisse senetleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka altyapısına yönelik devasa harcama planlarının yarattığı heyecanın azalmasının ardından perşembe günü geriledi. Ancak Çin hisse senetleri, Pekin'in verdiği destekle daha iyi bir performans sergiledi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Avrupa'da, çarşamba günü rekor seviyeye ulaşan STOXX 600 endeksi, Trump'ın 500 milyar dolarlık özel sektör yapay zeka altyapı yatırım planını açıklamasının ardından, önceki gün yükselen teknoloji hisselerindeki düşüşle birlikte yüzde 0,1 geriledi.

Oracle, OpenAI ve SoftBank’ın ortak girişimi, başlangıçta küresel hisse senedi piyasalarında bir ralliyi hızlandırmış ve iyimser kazançlardan daha fazla destek almıştı. Ancak Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili planlarına dair daha fazla ayrıntı verilmemesi, piyasalardaki ivmeyi azalttı. Dolar, iki haftanın en düşük seviyelerine gerilerken Wall Street’teki hisse senetleri önceki gün rekor seviyelere ulaşmıştı.

HİSSE SENETLERİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Pepperstone’da kıdemli araştırma stratejisti Michael Brown, "Açıkça görülüyor ki, en az direnç gösteren yol, katılımcıların şimdilik tarifeyle ilgili belirsizliklerden sıyrılmasıyla, hisse senedi alanında yukarı yönlü olmaya devam ediyor" dedi. Brown, "Ancak önümüzdeki hafta, yılın ilk FOMC kararının yanı sıra mega şirketlerin kazançları gibi büyük bir olay riski listesi de bulunuyor. Bu bollukta bazı hisse senedi uzunlarının kırpıldığını görmek sürpriz olmaz" diye ekledi.

ABD hisse senedi endeks vadeli işlemleri yüzde 0,2-0,5 düşüş gösterdi.

MAVİ ÇİP ENDEKSİ GÜNÜ ARTIŞLA TAMAMLADI

Asya piyasalarında, Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara yüzde 10'luk cezai vergi getirmeyi teklif ettiğini açıklamasının hemen ardından, Çin hükümetinin devlete ait sigorta şirketlerinden yüz milyarlarca yuanlık yatırımı hisse senetlerine kanalize etme planlarını duyurmasının ardından Çin hisse senetleri bir noktada yüzde 1’den fazla yükseldi. CSI300 mavi çip endeksi, kazançlarının bir kısmını kaybederek günü yüzde 0,18 artışla tamamladı.

RBC Capital Markets Asya FX stratejisi başkanı Alvin Tan, "Çin hisse senetlerinin ısrarlı düşük performansı, düşen tahvil getirileriyle birlikte ülkenin temel ekonomik zorluklarının bir barometresi" dedi. "Bunlar iç zorluklara işaret ediyor ve ABD gümrük vergileri, özellikle Çin'in büyümeyi desteklemek için net ihracata daha fazla bağımlı hale gelmesiyle sorunu daha da kötüleştirecek" şeklinde uyardı.