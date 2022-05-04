Piyasalarda Fed'in faiz kararı bekleniyor

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:03

Piyasalarda gözler bugün açıklanacak Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararında. Saat 21.00'de açıklanması beklenen karar öncesinde ABD Doları 20 yılın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.

Fed'in geçen hafta açıklanan ABD büyüme verisinin ekonomik daralmaya işaret etmesinin ardından alacağı faiz kararı ve geleceğe dair vereceği mesajlar kritik önemde.

Yanıtı beklenen soru ise Fed'in frene basıp faiz artışını 50 baz puanla mı sınırlayacağı, yoksa 40 yılın en hızlı artışını yaşayan enflasyonu kontrol altına almak için agresif faiz artışını tercih ederek 75 baz puan artış mı yapacağı.

Ekonomistler, agresif sıkılaştırmanın resesyona yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

DOLAR DEĞER KAZANIYOR

Fed'in faiz artışlarına yıl boyunca devam etme planını açıklamasının ardından dolar değer kazanmaya başlamıştı.

Piyasalarda Ukrayna savaşının devam etmesiyle beraber Avrupa'da ortaya çıkabilecek bir enerji krizi riski nedeniyle ABD Doları'na talep artarken doların değer kazanmaya devam edeceği öngörülüyor.

Fed faiz toplantısı öncesinde gelişmekte olan piyasaların bazıları kapalı. İşlem hacmi düşük, ancak açık olan piyasalarda hisse senetlerinde düşüş gözlemleniyor.

Çin, Malezya, Hindistan, Rusya ve Türkiye Ramazan Bayramı ve diğer resmi tatiller nedeniyle kapalı bulunuyor.

GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR DÜŞÜŞTE

Fed'in faiz artışı döngüsüne girmesiyle Türkiye gibi gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik değer kaybı beklentisi arttı.

Güney Kore, Tayvan ve Güney Afrika'da hisse senedi piyasalarında değer kayıpları gerçekleşti. Ukrayna savaşı, Çin'deki Covid-19 kısıtlamaları ve Fed'in parasal sıkılaştırmaya gitmesinin etkileri nedeniyle MSCI adlı Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi Nisan ayında dördüncü kez aylık olarak düşüş gösterdi.

ABD'de faizlerin yükselmesi riskli varlıklara olan yatırım iştahının azalmasına neden oluyor. Çünkü yatırımcıların aradaki faiz farkından sağladığı fayda azalıyor.