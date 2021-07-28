Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), uluslararası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, federal fonlama faizinde değişiklik yapmadı.
ABD Merkez Bankasının (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Temmuz ayı toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Fed, uluslararası piyasaların merak beklediği faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu.
Öte yandan Fed, Haziran toplantısında da faizi sabit tutmuştu. Yalnız 2023 yılının sonuna kadar iki artış olabileceği sinyalini vermişti.
Öte yandan Fed, Haziran toplantısında da faizi sabit tutmuştu. Yalnız 2023 yılının sonuna kadar iki artış olabileceği sinyalini vermişti.
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