Avrupa borsaları Fed faiz artırımının sonrası yükselişte
Avrupa hisse piyasaları ABD Merkez Bankası Fed'in beklenen şekilde faizleri artırmasının ardından Wall Street'te görülen kazanımlara paralel olarak yükseldi.
Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinde ilerleme sağlanabileceğine dair beklentiler risk iştahının artmasına destek sağladı.
Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 0.5 yükseldi ve Mart'ta gördüğü kayıpları telafi etmeye hazırlanıyor.
Wall Street'te Fed'in faiz artırımına gitmesinin ardından yükseliş görülürken, yatırımcılar merkez bankasının uzun süredir beklendiği gibi para politikasını sıkılaştırmaya başlamasını değerlendiriyor.
Fed, faizleri beklentilere paralel olarak 25 baz puan yükseltti ve yılın geri kalanında her toplantıda bu seviyede artışa gidileceğini belirtti.
Emtia hisseleri, Avrupa'da erken işlemlerde görülen kazanımlara öncülük etti.
Madencilik hisseleri Shanghai'daki bakır ve alüminyum fiyatlarının Çin'de ekonomiyi destekleyici politikalar uygulanacağı yönünde beklentilerin kuvvetlenmesinden destek bularak artmasının ardından yüzde 0.7 yükseldi.
PETROL FİYATLARI ARTTI
Enerji hisseleri, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) üretimde düşüş görülebileceği uyarısında bulunmasının ardından petrol fiyatlarının yüzde 3 artmasıyla yüzde 0.9 yükseldi.
Almanya'nın Thyssenkrupp şirketi birleşmeler ve satın alımlar öncesinde açıklamış olduğu 2021/2022 tahminlerini Ukrayna krizi nedeniyle aşağı çekmesinin ardından yüzde 6.1 geriledi.
Fransa'nın Veolia şirketi benzer şirket Suez'in satın alımını tamamlamasının ardından cari gelirinde beşte bir oranında büyüme gerçekleşmesini beklediğini açıklamasıyla yüzde 2.7 yükseldi.
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