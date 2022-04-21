Piyasalarda gün ortası

21 Nisan 2022 Perşembe, 13:13

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 27,13 puan değer kazandı.

Dün, 2.525,93 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,76 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 2.531,68 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.531,20, en yüksek ise rekor seviye olan 2.554,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,26, hizmetler endeksi yüzde 1,04, teknoloji endeksi yüzde 1,36 ve sanayi endeksi yüzde 0,77 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükseldi, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, ASELSAN ve Yapı Kredi oldu.

ALTININ ONSU 1.945 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 20,65, bileşik getirisi yüzde 21,71 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,3060 ve dolar/yen paritesi 128,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 14,6830 liradan, avro 16,0250 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 düşüşle 1.945 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,8 artışla 107,6 dolardan işlem görüyor.