Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 azalışla 2.518,95 puana geriledi.
Günün ilk yarısında dar bant içinde dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,29 puan değer kaybederek 2.518,95'e indi. Toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile madencilik oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin giderek daha da "şahinleşen" yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgınıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
Bugün G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, ABD'de yoğunlaşan bilanço dönemi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcılar tarafından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 ve 2.440 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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