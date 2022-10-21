Piyasalarda gün ortası (21 Ekim 2022)
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükseldi, 38'i değer kaybetti -İstanbul serbest piyasada dolar 18,6000 liradan, avro 18,1140 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 artışla 3.919,79 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,94 puan değer kazandı.
Dün 3.900,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,28 puan ve yüzde 0,26 kazanımla 3.911,13 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.888,38, en yüksek ise 3.922,75 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, hizmetler endeksi ve sanayi endeksi yüzde 0,93, teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükseldi, 38'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, Yapı Kredi Bankası ve Akbank oldu.
ALTININ ONSU 1.625 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,06, bileşik getirisi yüzde 14,55 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9738, sterlin/dolar paritesi 1,1120 ve dolar/yen paritesi 150,95 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6000 liradan, avro 18,1140 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,20 düşüşle 1.625 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,70 kayıpla 90,55 dolardan işlem görüyor.
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