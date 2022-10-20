Merkez bankası ekim ayı faiz kararı ne oldu? Faiz kararı sonrası piyasalara nasıl yansıdı?
Büyük bir dikkatle beklenen Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Peki, merkez bankası ekim ayı faiz kararı ne oldu? Faiz kararı sonrası piyasalara nasıl yansıdı? İşte tüm ayrıntılar...
Merakla beklenen Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı açıklandı. Beklenen gelişme, 100 baz puanlık faiz indiriminin gelmesiydi.
Merkez bankası ekim ayı faiz kararı ne oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizde bir kere daha indirime gitti. Para Politikaları Kurulu toplantısınının ardından Merkez Bankası faizi 150 baz puan düşürerek yüzde 10,50'e çekti.
Faiz kararı sonrası piyasalara nasıl yansıdı?
Bankanın faiz kararı sonrası dolar/TL, sınırlı yükselişe geçerek 18.62 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.Bu faiz indirimiyle birlikte, geçen yıl eylül ayından bu yana faiz yüzde 19’dan yüzde 11’e çekilmiş oldu. Faiz indirimi ilk uygulandığında dolar 8,60 lira seviyesindeydi. Şu anda dolar 18,60 seviyesinde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 83,45 olarak gerçekleşti.
Kurların ve enflasyonun hızlı yükselişi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aralık ayında yaptığı bir konuşmada enflasyonun yıl ortasında gerilemeye başlayacağını belirterek "Keşke gözlerimi kapasam ve 6 ay sonra açsam" demişti. Öte yandan Erdoğan da ocak ayında yaptığı bir konuşmada yüksek enflasyonun bir köpük olduğunu vurgulamıştı.
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