Piyasalarda gün ortası: Altın, dolar ve Euro kaç lira?

Yayınlanma: 26.02.2024 - 13:45

Güncelleme: 26.02.2024 - 13:45





Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 azalışla 9.340,12 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,08 puan azaldı. Cuma günü 9.374,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 36,91 puan ve yüzde 0,39 artışla 9.411,11 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.319,11 puanı, en yüksek 9.450,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,27, mali endeks yüzde 1,04 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 4,08, sanayi endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükselirken 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Mia Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik oldu.

ALTININ ONS FIYATI 2 BİN 30 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,88, bileşik getirisi yüzde 43,86 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 150,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,1170 liradan, Euro 33,7270 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 30 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 düşüşle 80,3 dolardan işlem görüyor.