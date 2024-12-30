Piyasalarda gün ortası: Altın ve dövizde son durum ne?

Yayınlanma: 30.12.2024 - 13:29

Güncelleme: 30.12.2024 - 13:29

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 azalışla 10.014,33 puana geriledi.

Cuma günü 10.025,47 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, bugüne 15,18 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 10.040,66 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,11 azalışla 10.014,33 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.011,05, en yüksek 10.061,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 0,07, teknoloji endeksi yüzde 0,69 yükselirken, mali endeks yüzde 0,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i değer kazanırken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 613 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0430, sterlin/dolar paritesi 1,2580 ve dolar/yen paritesi 157,90 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2710, Euro 36,8020 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 2 bin 613 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 73,6 dolardan işlem görüyor.