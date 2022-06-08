Brent petrol 124 doları aştı: Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (8 Haziran 2022)
Petrol fiyatlarında ABD'de yoğun araç kullanımı sezonu ve Çin'de gevşeyen salgın önlemleri dolayısıyla canlı talep beklentisi etkili olurken dünyada petrol talebini karşılamaya yetecek kadar üretim olmayacağı endişeleri fiyatları artırmaya devam ediyor.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda hafta başında 120 dolardan işlem görürken şu dakikalarda 123.73 dolardan işlem görüyor.
Gün içerisinde en düşük 121.72 dolardan işlem gören brent petrol, en yüksek 124.12 dolardan işlem gördü.
Yıllık bazda yüzde 58.55 artış yaşanan brent petrolde ay içerisindeki değişime bakıldığında yüzde 3.79 artış kaydedildi.
Brent petroldeki fiyat artışlarına paralel olarak fiyatlanan akaryakıtta bu artış zam beklentisini beraberinde getirdi.
Tüm bunların yanında ABD'li banka Goldman Sachs, petrol piyasasının dengeye gelmesi için Brent ham petrolünün 12 ay içinde varil başına ortalama 135 dolardan fiyatlanması gerektiğini belirtmesi de endişeleri artırdı.
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