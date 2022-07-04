Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 artışla 2.465,40 puana çıktı.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,62 puan değer kazandı.
Cuma günü 2.443,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 14,96 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 2.458,73 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.456,06 en yüksek ise 2.475,47 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,89, hizmetler endeksi yüzde 0,79 ve sanayi endeksi yüzde 0,77 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72'si yükseldi, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Şişecam, Koza Anadolu Metal Madencilik ve Tüpraş oldu.
ALTININ ONSU 1.806 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0440, sterlin/dolar paritesi 1,2120 ve dolar/yen paritesi 135,4 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 16.8210 liradan, Euro 17.5650 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.806 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 110,5 dolardan işlem görüyor.
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