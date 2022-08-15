Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 2.869,05 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,80 puan değer kazandı.
Cuma günü 2.864,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,24 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 2.879,48 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.857,65 en yüksek ise 2.885,34 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,01 ve teknoloji endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükseldi, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Odaş Elektrik, Akbank, ASELSAN ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.
ALTININ ONSU 1.776 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 18,78, bileşik getirisi yüzde 19,66 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0250, sterlin/dolar paritesi 1,2070 ve dolar/yen paritesi 133,4 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 17,9650 liradan, avro 18,3220 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.776 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,8 azalışla 93,5 dolardan işlem görüyor.
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