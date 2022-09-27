Piyasalarda gün ortası: BIST, altın, Euro ve dolarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,37 artışla 3.304,87 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,71 puan değer kazandı.
Dün 3.260,15 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,05 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 3.272,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.265,25, en yüksek ise 3.305,32 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 0,86, teknoloji endeksi yüzde 0,50 ve hizmetler endeksi yüzde 1,22 yükseldi.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükseldi, 37'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Sasa Polyester, Yapı Kredi, Garanti BBVA oldu.
ALTININ ONSU 1.633 DOLAR SEVİYESİNDE
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 0,9610, sterlin/dolar paritesi 1,0790 ve dolar/yen paritesi 144,4 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,4760 liradan, Euro 17,7590 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 1.633 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,7 artışla 84 dolardan işlem görüyor.
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